По северодонецкому "Азоту" ударили дважды.

На Северодонецком направлении очень непростая ситуация. Оккупанты осуществляют обстрелы и ведут круглосуточную разведку.

Как отметили в Генштабе, продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком.

В направлении города оккупанты осуществляют обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка. Вблизи Белой Горы, Мирной Долины - авиационные удары. В районе Верхнекаменки нанесли ракетный удар.

"Наши подразделения отбили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку", - отметили в Генштабе.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что российские военные снова мощно обстреляны районы близ мостов, по северодонецкому "Азоту" ударили дважды – зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений.

По его словам, в Северодонецке враг среди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонительных редутах. В Генштабе сообщают, что круглосуточную воздушную разведку проводят с применением БпЛА "Орлан-10".

Ситуация в Северодонецке: что стоит знать

Как писал УНИАН, по состоянию на утро 18 июня было известно, что россияне штурмуют Северодонецк с нескольких направлений. В самом городе идут ожесточенные уличные бои, однако, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, оккупанты не контролируют город полностью.

"Горячо" в селах-сателлитах областного центра и Тошковке, Золотом.

Российские оккупанты штурмовали поселки возле Северодонецка. В населенном пункте Метелкино враг имел частичный успех, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротино наши воины отбили.

Британская разведка сообщала, что Россия в одностороннем порядке объявляет так называемые "гуманитарные" коридоры якобы для эвакуации украинцев из Северодонецка. Население города депортируют вглубь временно оккупированной территории.

Мирные жители, находящиеся в хранилищах завода "Азот" в Северодонецке, отказались от эвакуации.

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