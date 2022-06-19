На Северодонецком направлении очень непростая ситуация. Оккупанты осуществляют обстрелы и ведут круглосуточную разведку.
Как отметили в Генштабе, продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком.
В направлении города оккупанты осуществляют обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка. Вблизи Белой Горы, Мирной Долины - авиационные удары. В районе Верхнекаменки нанесли ракетный удар.
"Наши подразделения отбили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку", - отметили в Генштабе.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что российские военные снова мощно обстреляны районы близ мостов, по северодонецкому "Азоту" ударили дважды – зафиксированы разрушения проходной и очистных сооружений.
По его словам, в Северодонецке враг среди города проводит круглосуточную воздушную разведку беспилотниками, корректирует огонь, быстро подстраиваясь под наши изменения в оборонительных редутах. В Генштабе сообщают, что круглосуточную воздушную разведку проводят с применением БпЛА "Орлан-10".
Ситуация в Северодонецке: что стоит знать
Как писал УНИАН, по состоянию на утро 18 июня было известно, что россияне штурмуют Северодонецк с нескольких направлений. В самом городе идут ожесточенные уличные бои, однако, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, оккупанты не контролируют город полностью.
"Горячо" в селах-сателлитах областного центра и Тошковке, Золотом.
Российские оккупанты штурмовали поселки возле Северодонецка. В населенном пункте Метелкино враг имел частичный успех, пытается закрепиться. Штурм в направлении Сиротино наши воины отбили.
Британская разведка сообщала, что Россия в одностороннем порядке объявляет так называемые "гуманитарные" коридоры якобы для эвакуации украинцев из Северодонецка. Население города депортируют вглубь временно оккупированной территории.
Мирные жители, находящиеся в хранилищах завода "Азот" в Северодонецке, отказались от эвакуации.
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