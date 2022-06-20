В Минобороны отметили, что враг имеет преимущество в вооружении, поэтому ситуация чрезвычайно сложная.

Сейчас в районе Северодонецка продолжаются решающие бои, потому что в планах россиян захватить всю Луганскую область до 26 июня.

Об этом отметила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас продолжаются без преувеличения решающие бои в районе Северодонецка. И планы врага – дойти к рубежам Луганской области ориентировочно до 26 июня. Сейчас российская армия бросила фактически все свои силы и средства для того, чтобы штурмовать населенные пункты вокруг", - отметила она.

Маляр добавила, что россияне пытаются прорвать оборону украинских войск и взять в окружение группировку, которая осуществляет оборону Лисичанска и Северодонецка.

"Враг имеет преимущество в вооружении, поэтому ситуация чрезвычайно сложная и сейчас идет максимальная интенсивность этих решающих боев", - подчеркнула заместитель министра обороны.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 20 июня на Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Сиротине, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка и нанес авиационные удары парой самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной Долины. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком.

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