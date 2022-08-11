Глава Минобороны отметил, что Кремль еще в 2014 году упустил шанс заморозить конфликт на территории Украины.

Война в Украине не может закончиться по "сирийскому" или "корейскому" сценарию. Единственный вариант - победа ВСУ и освобождение всех оккупированных территорий.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Украинской правде".

Анализируя сценарии окончания войны, Резников сказал, что боевые действия в Украине не могут закончиться по "корейскому сценарию", поскольку Россия еще в 2014 году упустила шанс заморозить вооруженный конфликт.

При этом Резников считает, что в Украине также невозможен и "сирийский" сценарий.

"Что касается Сирии, то у россиян тоже ресурс истощается: и человеческий, и вооружен. А у нас наоборот прибавляются партнеры. То есть это, как они говорят, коллективный Запад, цивилизованный Запад, который сегодня все больше и больше заинтересован в нашей победе", - пояснил он.

Глава Минобороны отметил, что когда страны мира столкнутся с глобальными экономическими проблемами, некоторые политики "будут мечтать" посадить Украину и РФ за стол переговоров.

"Поэтому мы с вами должны максимально быть в выигрышной позиции благодаря соответствующим решениям, действиям Вооруженных сил, продлению вооружение от партнеров и вере в то, что Вооруженные силы Украины, весь сектор безопасности и обороны способны победить. Я абсолютно верю, что это реальный план", - добавил министр.

Ранее Резников публично говорил, что рассчитывает на то, что к началу зимы горячая фаза войны закончится. Однако сегодня глава Минобороны пояснил, что не имел в виду то, что украинские воины выйдут из окопов.

"Горячая фаза это, условно говоря, когда мы в мае понесли наибольшие потери. Сейчас это кратно меньше, ведь нам удалось благодаря новому оружию постепенно наносить эти точечные поражения по складам, пунктам управления, командованию врага. И нашествие оккупантов остановилось, продвижение идет довольно медленно. Но это тоже – кровью и жизнью наших ребят. Поэтому, когда я говорю о горячей фазе, это не значит, что завершится полевая, скажем так, окопная история", – отметил Резников.

Ранее политолог Андрей Пионтковский подчеркнул, что освобождение Херсона станет концом диктаторского режима президента России Владимира Путина. После проигрыша ему не удастся удержать власть.

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