Россия, по словам министра обороны, не сформировала ударных группировок, что привело к освобождению Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Осуществив полномасштабное вторжение в Украину подразделения ВС России были совсем не готовыми к нему. В частности, путинские войска атаковали Украину 24 февраля, не сформировав ударных группировок по всем правилам войны.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, украинская разведка информировала руководство страны об угрозе полномасштабного вторжения ВС РФ. Резников отмечает, что силовики не называли конкретных дат начала боевых действий. Разведка предоставляла "коридор", когда ВС РФ может осуществить вторжение в Украину — с 20 по 25 февраля. А начальная тактика оккупационных войск, по словам Резникова, свидетельствует о том, что Россия не подготовилась к началу полномасштабных боевых действий.

Глава Минобороны пояснил, что на всех рискованных зонах в армии Путина не обнаружили признаки завершенного формирования масштабной ударной группировки, которое предусматривает органы управления и обеспечения, госпитали, логистические цепочки и сами боевые элементы.

"Они пошли в наступление, не будучи совсем готовыми. Поэтому их логистические цепочки резались нами так легко. То же произошло и в Беларуси. С точки зрения военного искусства мы видели, что они не готовы, и поэтому мы говорили, что для формирования окончательной ударной группировки им нужно еще время — неделя, две, три. Россияне действительно пошли в атаку, не сформировав эти ударные группировки. Следствием этого стала возможная последовательная деоккупация нами Киевщины, Черниговщины и Сумщины", - отметил Резников.

По его словам, благодаря такому промаху российских захватчиков ВСУ последовательно освободили Киевскую, Черниговскую и Сумскую области.

Командующий ОК "Север" признался Резникову, что его поразило то, что военные РФ нарушили свои же правила и инструкции. По правилам войны сначала идет обработка территории артиллерией, далее едут танки и появляется пехота. У "освободителей" артиллерия оказалась позади, ведь они на танках и БТР поехали брать столицу Украины.

Резников отметил, что оккупанты настолько были уверены в своей быстрой победе, что пошли в наступление без должной подготовки. Поэтому украинские защитники очень легко нарушали логистические пути ВС РФ.

Вторжение России в Украину

Напомним, РФ ворвалась на украинскую территорию рано утром 24 февраля.

В июле советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов предупредил, что в ближайшее время у оккупантов не будет успехов на фронте, поэтому они будут больше запугивать граждан нашего государства, чтобы вынудить к переговорам.

Отметим, по последним данным Генштаба ВСУ по состоянию на 11 августа 2022 года украинские воины ликвидировали уже 43 тысячи оккупантов. За сутки благодаря усилиям защитников еще 200 захватчиков были уничтожены. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком направлении.

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