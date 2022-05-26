Серьезные разрушения, информацию по пострадавшим уточняется.

Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу, попали в промышленное предприятие.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Серьезные разрушения. Информацию по пострадавшим уточняем", - отмечает он.

По его словам, ночь на Днепропетровщине "была сплошной воздушной тревогой".

Резниченко также сообщил, что в Криворожском районе оккупанты снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую общины. "Людей не задело. Апостолово частично без света", - отметил председатель ОВА.

Напомним, оккупанты бьют по Днепропетровской области. Противник ударил по большой Костромке и Марьянскому.

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