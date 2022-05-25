Противник ударил по Великой Костромке и Марьянскому.

В Днепропетровской области в результате вражеских обстрелов повреждены детский сад, церковь и дома.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, враг несколько раз за день обстрелял Криворожский район.

"Ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. Попали по Великой Костромке и Марьянскому. Повреждены детский сад, церковь, дома", - отметил Резниченко.

Ситуация в Днепропетровской области:

2 мая в Днепропетровской области ракета российских оккупантов попала в свинокомплекс.

12 мая российские оккупанты обстреляли из "Ураганов" Днепропетровскую область.

14 мая россияне на рассвете опять ударили по Днепропетровской области.

19 мая российские оккупанты ударили по Днепропетровской области. В результате обстрела был перебит газопровод, прекращено электроснабжение, разрушено более 10 домов.

23 мая рашисты ударили ракетами по железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине.

24 мая на Днепропетровщине россияне "демилитаризовали" поле, одна ракета попала в жилой дом. Взрыв ракеты образовал в поле воронку глубиной в 4 метра.

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