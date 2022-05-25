Также противник пытается развить успех на Лиманском направлении.

Российские оккупанты активно готовятся к наступления на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18: 00.

"Основные усилия противник сосредотачивает на поражении группировки Объединенных сил и попытках установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Здесь враг пытается преодолеть сопротивление подразделений, входящих в состав группировки Объединенных сил, с целью создания благоприятных условий для ведения наступления. Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Пытается развить успех на Лиманском направлении", - говорится в сообщении.

Кроме того, российские оккупанты продолжают активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.

На Слобожанском направлении оккупанты осуществляют систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения украинских войск.

В частности, подразделения агрессора обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Краснополье Сумской области, а также Терновая, Русские Тишки, Довгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области.

Ранее в американском Институте изучения войны заявляли, что РФ готовится к захвату и продвижение в Запорожье. Отмечена высокая концентрация российских войск в Инженерном, что на юге от Гуляполя.

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