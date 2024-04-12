Данная ракета может проходить сквозь украинскую систему ПВО, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов указал на основные угрозы для Украины, связанные с тем, что Россия начала применять новые ракеты Х-69.

Как он отметил, Х-69 - дозвуковая крылатая ракета для самолетов тактической авиации (Су-34 и Су-35). Дальность запуска ракеты составляет около 400 километров.

"Что плохого для нас в применении этих ракет? Нам не привыкать. Начинали с Х-101, потом появились "Кинжалы", другие ракеты более современные. Поэтому для нас это не удивительно, что появляются новые типы ракет у РФ. Но результативный удар *по Трипольской ТЭС - УНИАН) говорит о том, что ракета может проходить сквозь наше истощенное ПВО, и что ракеты могут запускаться с бортов тактической авиации, из-за чего нивелируется типичный признак масштабных атак. Су-34 и Су-35 - самые массовые самолеты в РФ, и определять заранее - несут они или не несут эти ракеты - невозможно", - объяснил Жданов.

По его словам, если Россия наладит производство ракет Х-69, то за счет большого количества самолетов-носителей их использование сможет носить массовый характер.

"Хорошая новость в том, что пока производство этих ракет не является серийным, и о запасах этих ракет речи не идет. Скорее всего, эта ракета экспериментальная и сделаны для испытаний, и они решили их применить", - добавил Жданов.

Новые российские ракеты Х-69 - что сообщалось

Напомним, 11 апреля РФ ударила по Трипольской ТЭС (один из основных поставщиков энергии для Киевской области). В результате удара станция была полностью разрушена.

Позже стало известно, что предварительно Россия запустила по Трипольской ТЭС новые крылатые ракеты Х-69.

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