Х-69 - дозвуковая крылатая ракета для самолетов тактической авиации, которую враг может использовать с Су-34 и Су-35.

Во время удара по Трипольской ТЭС российские оккупанты применили свои новые крылатые ракеты Х-69, которые позволили им полностью уничтожить самую мощную электростанцию Киевщины. Об этом говорят найденные обломки этой ракеты, информирует Defense Express со ссылкой на собственные источники.

Издание утверждает, что дальность пуска ракет составила около 400 км. Этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69 в 300 км, как очередной итерации Х-59МК2. Эксперты напоминают, что это не первое использование Х-69 для удара по Украине - первое упоминание об их использовании появилось в феврале 2024 года, "хотя единичные случаи были еще в 2023 году".

"Х-69 является российской дозвуковой крылатой ракетой для самолетов тактической авиации. Ее запуск возможен с самолетов Су-34 и Су-35, кроме того, именно она должна стать основной крылатой ракетой для Су-57, которую он должен нести во внутренних отсеках вооружения", - говорится в материале.

Отмечается, что несмотря на то, что эта ракета дозвуковая и имеет меньшую боевую часть, чем "гиперзвуковой" Х-47М2 "Кинжал", использование РФ именно Х-69 для удара по Трипольской ТЭС можно считать худшей ситуацией по нескольким причинам:

ее результативный удар говорит о возможности ее проникновения мимо очевидно истощенной украинской противовоздушной обороны;

ее запуск с самолетов тактической авиации нивелирует характерный признак масштабных ракетных атак, когда фиксируется взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К;

ее использование, именно за счет запуска с Су-34 или Су-35 может носить более массовый характер в силу большего количества носителей.

"В то же время дальность применения этой ракеты в 400 км является достаточной для поражения значительного количества объектов на территории Украины с самолетов тактической авиации, которые вполне могут приближаться к границе или к линии фронта на дальность 50-70 км. В случае, если РФ повторит такую практику времен 2022 года из воздушного пространства своего сателлита, то в зону поражения можно добавить всю территорию Украины кроме Закарпатской области", - резюмирует издание.

Удар по Трипольской ТЭС

В ночь на четверг, 11 апреля, Россия полностью уничтожила Трипольскую ТЭС в Киевской области. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

Впоследствии в "Укрэнерго" ответили, будут ли отключать свет в результате потери Трипольской ТЭС. Там отметили, что во время вечернего максимума потребления возможен дефицит электроэнергии.

Трипольская ТЭС - самая мощная электростанция Киевской области. Энергогенерирующее предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Оно расположено в Обуховском районе на берегу Каневского водохранилища.

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