В области возможны перебои со связью, электричеством и водоснабжением.

На Киевщине под завалами разрушенных в результате ракетного удара домов находятся люди.

Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Прилеты в трех районах области – удары осуществлены по критической и гражданской инфраструктуре. Есть пострадавшие – люди находятся под завалами", – отметил он.

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По словам Кулебы, на местах работают спасатели и необходимые службы, чтобы как можно быстрее спасти людей.

"В области работает ПВО. Количество сбитых ракет уточняется", – добавил он.

Также глава ОВА уточнил, что возможны перебои со связью, электричеством и водоснабжением.

"Поэтому позаботьтесь о заряженных телефонах, павербанке и запаситесь водой. Будьте в укрытиях, не фотографируйте и не снимайте места поражения", – отметил Кулеба.

Ракетный удар по Киевщине

Утром, 10 октября 2022 года, Россия устроила массированную ракетную атаку по городам Украины. Под удар попала, в частности, Киевская область.

В столице зафиксировали взрывы в Шевченковском районе. В результате удара есть погибшие и пострадавшие. Одна из ракет упала на улице Владимирской возле памятника Грушевскому. Удар пришелся по дороге, где в этот момент находились гражданские автомобили.

Кроме того, в результате обстрела повреждены окна здания центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, которые одновременно выполняют роль укрытия.

Из-за взрывов все подземные станции метро Киева работают как укрытия. Движение поездов по красной линии приостановлено.

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