Высадка и посадка на поезда проводится через западный и восточный подземные переходы, которые одновременно выполняют роль укрытия.

После массированной атаки России утром 10 октября взрывной волной повреждены окна здания центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Вокзал работает, высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, которые выполняют роль укрытия", – говорится в сообщении. Видео дня

"Включаем железные нервы и продолжаем движение", – добавили в Укразализныци".

Массированна атака России по Украине 10 октября

Напомним, утром 10 октября взрывы раздаются сразу в нескольких областях в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской и других. Россияне массированно атакуют Украину.

Комментирую обстрел РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях:

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В общем. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые едут на работу в Днепре и Киеве".