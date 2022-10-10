Утром 10 октября Россия атаковала Киев и ряд других городов.

После массированной ракетной атаки России утром 10 октября в Киеве пострадали более 30 человек.

Предварительные данные озвучила журналистам пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Киева Светлана Водолага.

"На данный момент рашисты обстреляли в Киеве несколько точек. На всех точках работают спасатели и абсолютно все экстренные службы… Сказать точнее количество погибших и пострадавших еще рано. Но могу сказать, что больше 30 человек пострадали. Количество погибших уточняется", – отметила она. Видео дня

"Хочу обратиться ко всем жителям и гостям столицы: пребывайте в укрытиях. До сих пор продолжается воздушная тревога. И прогнозируют, что сегодня у нас это не последний такой вызов…", предупредила Водолага.

Обновлено. В результате утренних ударов по Киеву погибли пять человек, травмированы 32 человека, сообщает Киевская городская военная администрация.

Так, по Шевченковскому району зафиксировано три попадания ракет.

"Повреждена проезжая часть. 6 автомобилей загорелись, еще 15 повреждены. По предварительной информации 5 человек погибли, 24 травмированы. Также два попадания в различные объекты инфраструктуры. Пострадали три человека", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Святошинском районе вражеская ракета попала в одноэтажное здание, травмированы три человека.

В то же время в Голосеевском районе зафиксировано два попадания в различные критические объекты инфраструктуры, предварительно пострадал один человек.

Также враг попал в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе, в результате чего предварительно пострадал один человек.

"На всех местах и объектах поражения работают спасательные службы", - добавили в КМВА.

Ракетный удар России по Украине 10 октября

Напомним, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 75 ракет. 41 из них обезврежена украинской системой противовоздушной обороны, сообщил сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный.

Комментируя ракетный удар РФ , президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях: "229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли".

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