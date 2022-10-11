Напомним, в результате массированного ракетного удара РФ 10 октября пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов Украины.

Массированная ракетная атака по Украине, как была 10 октября 2022 года - это привычная тактика РФ, которую она применяет давно.

Военный эксперт Сергей Грабский в эфире FREEДОМ отметил эффективную работу украинской ПВО и спрогнозировал поставку нашей стране дальнобойных ракет для HIMARS.

Так, по его словам, нам нужно любое оружие, которое нам могут на сегодня предоставить. Ведь легче уничтожить угрозу в начальной фазе, в момент загрузки, подготовке к запуску, чем ликвидировать последствия.

"Исходя из тех задач, которые мы решаем, нам необходимы системы залпового огня, артиллерия, - именно этот тип оружия на сегодняшний день решает более 80% задач огневого поражения в бою. Нам нужна авиация. Нам нужен весь спектр бронированной техники: начиная от танков, как ударной силы, и заканчивая бронированными эвакуационными машинами - потому что потери при наступлении они были, есть и будут. В зависимости от наличия такой техники мы можем спасти жизнь наших раненых бойцов. Нам необходимы системы противовоздушной обороны как для прикрытия наступающих войск, так и для прикрытия городов и сел. Нельзя исключать так же и противокорабельные системы, включая и корабли. Потому что "Нептуны" - это здорово! Они помогают нам держать на расстоянии противника. Но без физического приближения к носильщикам крылатых ракет, без их физического уничтожения устранить угрозу не получится. Что касается залпового огня, я думаю, что теперь не возникнет вопросов с поставкой Украине систем залпового огня дальнего радиуса действия - в данном случае мы говорим о ракетах для HIMARS, которые будут бить на расстоянии до 300 км (ракеты ATACMS). Я думаю, что теперь мы получим и более мощные ракеты, которые будут бить на расстоянии до 500 км, исходя из тех разрушений, которые мы понесли, и которые произвели впечатления на весь цивилизованный мир", - отметил эксперт.

Массовые ракетные удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, вчера утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

Из-за ракетных обстрелов Украины вечером, 10 октября, прекратила экспорт электроэнергии, чтобы стабилизировать собственную энергосистему.

В результате массированного ракетного удара 10 октября пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о 19 погибших и 105 травмированных украинцев вследствие вчерашней массированной ракетной атаки России.

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