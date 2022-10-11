Спикер ГУР Минобороны рассказал, что некоторые военные РФ выходили на связь с Украиной и передавали информацию относительно атак.

Такие массированные ракетные удары, которые нанесла Россия 10 октября, являются исключением, и с такой интенсивностью враг не сможет постоянно обстреливать территорию Украины.

Об этом сообщил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона.

"Такие массированные ракетные удары скорее исключение, и с такой интенсивностью враг не сможет постоянно обстреливать территорию Украины, более того, он не может уже эффективно пополнять запасы ракет, особенно высокоточных вооружений, производить их в должном количестве. И мы можем сказать, что часть военных в РФ категорически против этой политической террористической акции были, потому что это бессмысленное расходование ракетных запасов", - сказал Юсов.

Видео дня

По его словам, россияне заявляли о 150 пусках ракет.

"Поэтому возникает вопрос: а где все остальные, их украли на подлете, или они не долетели?", - сказал спикер ГУР.

Он также рассказал, что некоторые военные РФ выходили на связь с Украиной и передавали информацию относительно атак.

"Даже говорили: мы не можем остановить это полностью, но часть ракет полетит не туда. В конце концов, это так и было", - отметил Юсов.

По его словам, подготовка к массированному удару по территории Украины 10 октября осуществлялась в течение достаточно длительного времени - более месяца, при этом окончательное решение было принято с 9 на 10 октября.

Массовые ракетные удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты нанесли более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершили около 92 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили 73 воздушные цели: 46 крылатых ракет и 27 беспилотных летательных аппаратов.

В результате массированного ракетного удара 10 октября пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили о 19 погибших и 105 травмированных украинцев вследствие вчерашней массированной ракетной атаки России.

Вас также могут заинтересовать новости: