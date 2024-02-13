Сейчас в открытом море находится один ракетоноситель с 8 ракетами на борту, но выстреливать с кораблей можно и в том случае, если они находятся в местах базирования у побережья.

Российские войска держат до 60 ракет "Калибр" в море и бухтах в местах базирования кораблей для нанесения ударов по Украине. Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного марафона.

"Ситуация в море остается достаточно стабильной. Враг продолжает маневрирование корабельной группировкой в Черном море в количестве от пяти до семи единиц. Количество их меняется, поскольку завод и вывод ракетоносителей также происходит фактически в течение суток. Если вчера мы наблюдали на боевом дежурстве три ракетоносителя: два фрегата и малый ракетный корабль, то сейчас мы видим, что остался только малый ракетный корабль - и это 8 ракет типа "Калибр", готовых к применению", - сказала Гуменюк.

Она уточнила, что в ракетоносителях, которые находятся даже в пунктах базирования, имеются снаряженные "Калибры" и могут быть применены даже с бухт.

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При этом, по ее словам, общее количество ракет, которое сегодня находится в акватории моря и с учетом наличия ракет на базе, составляет до 60. Эти ракеты могут запускаться с подводных и надводных лодок.

Также у нее спросили, наблюдается ли повышенная активность в оккупированном Крыму ввиду приближения круглых дат - 70-летия Указа Президиума Верховного Совета Советского Союза о передаче Крыма в состав Украинской ССР и 10-летия незаконной аннексии полуострова россиянами.

"Повышенной активности мы не наблюдаем. Она достаточно плановая и она у них достаточно системно происходит фактически в ежедневном режиме", - сказала Гуменюк.

Она сказала, что в Украине очень хорошо понимают, где на оккупированном полуострове может быть передислокация захватчиков.

"Оккупант понимает, что мы осведомлены об этих локациях. Поэтому, в них постоянно происходят маневры для того, чтобы найти новые площадки для сохранения боеприпасов, для переформатирования каких-то технических средств по обслуживанию, для переоснащения техники, для перевозки и перераспределения личного состава и вооружения. Кроме того, у них очень болезненный вопрос - это обеспечение защиты всего этого "милитари хаба", поскольку их противовоздушная оборона несколько повреждена и система уже не такая слаженная", - сказала Гуменюк.

В частности, оккупационная система ПВО на полуострове нуждается в переформатировании и этот процесс еще продолжается.

"Мы наблюдаем постоянные маневры, но критического смещения пока не наблюдаем. Более - менее локации нам известны, и какие-то хлопки, в частности, к круглым датам, наверняка что будут", - сказала она.

Как известно, ракета "Калибр" может лететь на расстояние более 1500 км. Корабль с ними может стоять на рейде Сочи и вести огонь по любой точке Украины.

В 2024 году российские захватчики дважды выпускали по Украине ракеты "Калибр" с моря - 2 января и 7 февраля. Оба раза было выпущено по три ракеты.

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