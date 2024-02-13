На фронте за прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения.

На фронте за прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения, оккупанты не оставляют активных попыток прорваться на двух направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в своей утренней сводке.

Так, на Купянском направлении наши защитники отразили 2 атаки врага вблизи Синьковки и Табаевки Харьковской области. На Лиманском направлении украинские воины отбили 3 атаки противника возле Тернов и севернее Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражено 7 атак оккупантов неподалеку населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Андреевка и Клещиевка Донецкой области.

Видео дня

В то же время на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 22 атаки врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Тоненького и Невельского Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 35 атак.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражена атака врага южнее Пречистовки Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили атаку противника западнее Новопокровки Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия.

Ситуация в Авдеевке

Военный аналитик издания BILD Юлиан Рёпке считает, что Авдеевка может пасть в ближайшие дни или недели. Причина, по его словам, заключается в количественном превосходстве врага – причем, как в личном составе, так и в вооружении. Особенно опасна ситуация в центре города, говорит Репке.

В то же время издание Forbes выпустило материал, в котором утверждает, что длоя исправления ситуации в Авдеевку могли отправить одну из лучших бригад украинской армии - 3-й ОШБр.

При этом, как считает военный эксперт Роман Свитан, без достаточного количества боеприпасов "ни одна бригада ничего не сделает". Свитан считает, что необходимо привлекать как минимум около трех бригад, а после – принимать решения "по определенным действиям по отсечению северной клешни".

Вас также могут заинтересовать новости: