Украинские Силы обороны продолжают наносить сокрушительные удары по оккупантам. Как говорится в утренней сводке Генштаба, в частности, авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Также за прошедшие сутки Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 7 разведывательных БПЛА.
Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 1 артиллерийскому средству и 1 средству противовоздушной обороны противника.
В то же время враг нанес 5 ракетных и 113 авиационных ударов, совершил 135 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Работа украинской ПВО
Россия этой ночью снова атаковала Украину "Шахедами" - было запущено 23 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из районов Приморско – Ахтарск – РФ, мыс Чауда-Крым.
В результате боевой работы уничтожено 16 ударных БПЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
В то же время в результате ночной атаки российской захватнической армии повреждена одна из теплоэлектростанций ДТЭК, она прекратила производство электроэнергии. По предварительным данным, никто не пострадал.
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