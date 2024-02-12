Количество жертв огромное, но Путину все равно наплевать на своих солдат.

Президент России Владимир Путин хочет завоевать украинский Донбасс любой ценой. При этом сейчас преимущество на поле боя - на стороне россиян. Об этом говорится в материале Bild.

Издание пишет, что хотя сами российские войска истощены, они все равно метр за метром отвоевывают позиции.

"Число жертв огромно, иногда до тысячи в день. Но Владимиру Путину все равно наплевать на своих солдат. Он хочет завоевания любой ценой", - говорится в материале.

Отмечается, что часто волонтеры привозят беспилотники, технику и боеприпасы.

"Поскольку Украина приближается ко второй годовщине нападения, 24 февраля страна будет смотреть назад и смотреть вперед. Неуверенность и разочарование в эти холодные зимние дни велики. ... Вопрос в том, действительно ли уже поняли всю драму в Вашингтоне, Берлине и Париже", - резюмирует СМИ.

Ситуация на Донбассе - последние новости

Оккупанты наступают на еще один город Донбасса. Российские войска усилили атаки на Часов Яр, расположенный под Бахмутом. В городе обустроили импровизированный госпиталь в разрушенном здании. Там раненым солдатам ВСУ оказали первую помощь перед отправкой в тыл.

Ранее УНИАН сообщал, что войска РФ зашли в село Первомайское на Донбассе, медленно наступая с востока.

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