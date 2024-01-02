Погиб один человек, 33 человека пострадало.

Во время сегодняшней ракетной атаки на Киев противовоздушная оборона сбила более 6 десятков ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал". Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, рассказывая о последствиях атаки.

"Воздушная тревога суммарно длилась почти 6 часов. Сначала враг запустил на столицу Украины примерно полтора десятка барражирующих боеприпасов типа "Shahed". А вслед за ними более полутора десятка стратегических бомбардировщиков Ту-95МС запустили группами и волнами крылатые ракеты Х-101/Х555Х-55. Одновременно с заходом ракет на Киев, более десяти самолетов МиГ-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал". Силами и средствами противовоздушной обороны были поражены все БпЛА "Shahed" и более 6 десятков ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал" (окончательно тип и количество дадут ПС)".

Попко отметил, что, к сожалению, в результате массированной ракетной атаки в столице есть разрушение жилой застройки, повреждение инфраструктуры, а также пострадавшие.

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"Особенно страшные последствия в Соломенском районе. Там зафиксировано возгорание многоэтажных жилых домов. Огонь заблокировал людей на этажах. ГСЧС проводили деблокирование и эвакуацию людей. Предварительно, уже выявлено более 25 пострадавших. Эти данные еще уточняются", - рассказал начальник КМВА.

Позже в КМВА добавили, что по состоянию на 11:20 один человек погиб, пострадали 33 человека. По информации главы КМВА, погибшая - женщина 86 лет.

Кроме того, в КМВА рассказали о последствиях ракетной атаки в других районах Киева.

в Деснянском р-не предварительно возгорания в здании супермаркета; повреждена отделка в частном доме и зафиксировано падение обломков на открытой местности;

в Дарницком районе повреждены нежилые помещения;

в Голосеевском р-не падение обломков на открытой территории;

в Печерском р-не – на крышу 9-ти этажного жилого дома; еще один многоэтажный дом и частный дом;

в Оболонском р-не есть возгорание жилого дома; падение остатков обломков на территорию нежилой застройки и складских помещений с последующим возгоранием на площади 250 м2; возгорание на территории двух автосалонов;

в Святошинском р-не - падение обломков на нежилую застройку;

в Подольском р-не возгорание на площади 1000 м2 на территории рынка; возгорание складов на площади 2000 м2; другого складского здания площадью 3000м2; повреждена газовая труба, магистрали водоснабжения; пожар охватил примерно 6 авто; частичное разрушение жилого дома; падение останков на нежилую застройку;

Шевченковский р-н-падение остатков на открытую территорию.

Ракетная атака на столицу

Утром, 2 января, российские оккупанты атаковали территорию Украины "кинжалами" и другими ракетами. Произошло падение обломков и возгорание зданий в нескольких районах Киева. Особенно тяжелые последствия в Соломенском районе, где произошло возгорание многоэтажки.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщал о 27 пострадавших и одной погибшей.

Кроме того, в ДТЭК сообщали, что из-за атаки, временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском районах и на Оболони столицы.

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