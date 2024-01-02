Из-за российской ракетной атаки утром 2 января в части домов в пяти районах Киева отсутствует свет. Об этом сообщается на официальной странице ДТЭК.
"Из-за атаки, к сожалению, временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском районах и на Оболони", - говорится в сообщении ДТЭК.
Кроме того, сообщается об отключении света в двух районах в Киевской области.
"Из-за атаки, к сожалению, временно отсутствует свет частично в Бучанском и Вышгородском районах", - говорится в сообщении.
Электроэнергию вернут, как только позволит ситуация с безопасностью.
Российская атака по Украине - что известно
Утром, 2 января, российские оккупанты атаковали территорию Украины "Кинжалами" и другими ракетами.
В результате российской атаки в Киеве зафиксировано падение останков в Голосеевском районе на открытой территории. В Печерском районе-на крышу 9-ти этажного жилого дома. В Оболонском районе на нежилую застройку. В Святошинском районе и в Подольском районе, из-за чего повреждена газовая труба. Кроме того, в столице фиксируются проблемы с водоснабжением.
В результате ракетной атаки пострадали 10 человек, девять из которых госпитализировали.