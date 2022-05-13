Женщина по имени Наталья уверенна, что россияне ответят за все военные преступления.

Своими попытками уничтожить бойцов полка "Азов" в Мариуполе и других защитников города Владимир Путин вынуждает Украину создать свой аналог израильского МОССАДа. И тогда никто из российских военных преступников не сможет избежать наказания.

Таким мнением в интервью OBOZREVATEL поделилась Наталья, мать бойца полка "Азов", который обороняет "Азовсталь" в Мариуполе вместе с другими защитниками города.

"Пытаясь физически уничтожить полк "Азов", Путин вынуждает нас создать украинский МОССАД. У нас есть пример Израиля, когда на протяжении двадцати лет по всему миру ликвидировали преступников, устроивших теракт на Мюнхенской олимпиаде", — сообщила Наталья.

Операция, о которой упомянула мать "азовца", получила название "Гнев божий". Гнев украинцев, по мнению женщины, не менее сильный, и россияне обязательно ответят за свои злодеяния против Украины и ее населения. Просто они еще этого не поняли.

Текущая ситуация на "Азовстали": что известно

Со второго мая идет активный штурм завода оккупантами. Захватчики применяют танки, артиллерию, авиацию и много пехоты. Они смогли прорваться на территорию "Азовстали".

Согласно заявлению офицера "Азова" Ильи Самойленко, у солдат на заводе есть приказ держаться. Нарушать его они не намерены.

По данным Генштаба, блокировка "Азовстали" продолжается. На протяжении всей прошлой ночи враг обстреливал промышленный объект. Однако украинские воины делают невероятное: они оттесняют рашистов с позиций, которые те заняли во время прорыва на завод.

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