Своими попытками уничтожить бойцов полка "Азов" в Мариуполе и других защитников города Владимир Путин вынуждает Украину создать свой аналог израильского МОССАДа. И тогда никто из российских военных преступников не сможет избежать наказания.
Таким мнением в интервью OBOZREVATEL поделилась Наталья, мать бойца полка "Азов", который обороняет "Азовсталь" в Мариуполе вместе с другими защитниками города.
"Пытаясь физически уничтожить полк "Азов", Путин вынуждает нас создать украинский МОССАД. У нас есть пример Израиля, когда на протяжении двадцати лет по всему миру ликвидировали преступников, устроивших теракт на Мюнхенской олимпиаде", — сообщила Наталья.
Операция, о которой упомянула мать "азовца", получила название "Гнев божий". Гнев украинцев, по мнению женщины, не менее сильный, и россияне обязательно ответят за свои злодеяния против Украины и ее населения. Просто они еще этого не поняли.
Текущая ситуация на "Азовстали": что известно
- Со второго мая идет активный штурм завода оккупантами. Захватчики применяют танки, артиллерию, авиацию и много пехоты. Они смогли прорваться на территорию "Азовстали".
- Согласно заявлению офицера "Азова" Ильи Самойленко, у солдат на заводе есть приказ держаться. Нарушать его они не намерены.
- По данным Генштаба, блокировка "Азовстали" продолжается. На протяжении всей прошлой ночи враг обстреливал промышленный объект. Однако украинские воины делают невероятное: они оттесняют рашистов с позиций, которые те заняли во время прорыва на завод.