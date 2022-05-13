Они отмечают, что то, что происходит на Азовстали, - попытка кровавой мести.

Второй, третий и пятый президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко призывают мировых лидеров помочь спасти защитников "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом говорится в совместном обращении президентов, опубликованном Петром Порошенко.

"Мы, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, – второй, третий и пятый президенты Украины, – обращаемся к руководителям стран мира. К государствам-членам Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Канады, Китая, Турции и других, а также к ООН. Просим всеми имеющимися дипломатическими ресурсами помочь украинской власти спасти жизнь гражданских и военных украинцев, которых на территории завода "Азовсталь" Россия по приказу Путина пытается уничтожить варварскими методами", – говорится в обращении.

Президенты акцентируют, что шокирующая жестокость российских военных лишена смысла, а Мариуполь практически полностью разрушен российской армией.

Также они отмечают, что то, что происходит на Азовстали, - попытка кровавой мести.

"Батальон "Азов", наши морпехи, наши пограничники уже вошли в историю, потому что их воинский подвиг беспрецедентен. И это наши национальные герои, самоотверженные, смелые, патриотичные. Но сейчас уже речь не идет о равном или неравном бое. На глазах всего мира происходит попытка кровавой мести и расправы русских над теми, кто, хотя и находится в окружении, но победил их силой духа и силой воли. Призываем каждого из вас присоединиться к тому, чтобы спасти жизнь героических украинцев", - говорится в обращении.

Спасение из "Азовстали": что известно

Как писал УНИАН, президент Зеленский заявил о работе над вторым этапом эвакуации для спасения медиков и раненых. А в Нацгвардии объявили о подготовке процедуры экстракции защитников города.

11 мая на брифинге бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов отметил, что сейчас проведении операции по деблокированию завода "Азовсталь" потребует значительных усилий и большого количества войск.

12 мая Турция предлагала РФ эвакуировать украинских защитников Мариуполя через Бердянск

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Украина хочет подписать документ о ходе эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

По ее словам, на территории завода могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.

Верещук также информировала, что Украина ведет переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых (лежачих) бойцов из "Азовстали". Их хотят обменять на пленных россиян.

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