Штурмуют вражеские позиции, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых.

Бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь".

Об этом они сообщили в Telegram.

"На 78-й день полномасштабной войны, в условиях полного окружения, несмотря на крайне сложную обстановку, нехватку боеприпасов и большое количество раненых - бойцы полка "Азов" продолжают выбивать врага с ранее захваченных им позиций на территории завода "Азовсталь", - сказано в сообщении.

При этом отмечают, что защитники Мариуполя штурмуют вражеские позиции, делая невозможное, несмотря на постоянное использование противником авиации, корабельной и ствольной артиллерии, танков и другого вооружения.

"Борьба наших воинов за Украину и за сохранение жизней личного состава продолжается, несмотря ни на что", - отмечают в полку "Азов".

Также они демонстрируют видео боя, где видно, как российские оккупанты бегут со своих позиций.

Ситуация на "Азовстали": что известно

Как сообщал УНИАН, российские войска не останавливаются в попытках захватить завод"Азовсталь", на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода, с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно. В то же время, по его словам, для спасения украинских военных привлечены влиятельные посредники и государства.

По информации Ирины Верещук, в Мариуполе всех женщин, детей и стариков, находившиеся на территории "Азовстали", эвакуировали.

Бригадный генерал Алексей Громов рассказал о сложностях деблокирования "Азовстали".

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