Российский публицист прокомментировал успешные действия ВСУ по штабу ЧВК "Вагнера" в Попасной.

Успехи ВСУ по уничтожению штаба ЧВК "Вагнера" в оккупированной Попасной (Луганская область) - это удар лично по Путину, считает российский публицист Андрей Пионтковский.

Об этом он сказал 24 каналу.

Эксперт также прокомментировал пребывание "вагнеровцев" в другой части Украины - на Херсонщине. По его словам, с политической точки зрения им лучше находиться в Херсоне, а с военной - покинуть его.

"С военной точки зрения для российского генштаба сейчас целесообразно отвести эту группировку вагнеровцев с правого берега, потому что она уязвима, лишена ресурсов и может быть уничтожена", - объяснил Пионтковский.

По его словам, подобные ошибки неоднократно в свое время совершал Гитлер. Говоря об ударе по базе ЧВК в Попасной и возможном уничтожении ее главаря Пригожина, публицист предположил, что для Путина это будет мощным ударом - таким как, уничтожение крейсера Москва или недавние взрывы на аэродроме в Крыму.

"Это очень серьезный политический удар. Красота для Путина - это как приблизительно для Гитлера был Отто Скорцени. Это личный психологический удар", - заявил Пионтковский.

По его данным, "вагнеровцы", размещенные в Попасной, могли иметь отношение к зверствам против украинских пленных в Еленовке.

Как сообщал УНИАН, впервые об ударе по штабу "вагнеровцев" в Попасной заявил журналист Денис Казанский вечером 14 августа. По его данным, украинские военные точным ударом HIMARS уничтожили штаб российских наемников из "Вагнера".

Сегодня утром глава ОВА Сергей Гайдай подтвердил уничтожение "вагнеровцев" в Попасной. Позже он назвал приблизительное число убитых боевиков.