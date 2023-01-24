Генеральный секретарь Альянса отмечает, что Украине нужно предоставить более тяжелое и современное вооружение, чтобы ВСУ вытеснили российских оккупантов с украинской территории.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что президент Российской Федерации Владимир Путин готовит новое наступление в войне против Украины.

"Мы не должны недооценивать Россию. Путин доказал, что он готов платить высокую цену для этой несправедливой войны. Он мобилизовал более 200 тыс. военных и получает новое вооружение от других авторитарных режимов, таких как Иран и Северная Корея. Но самое важное, что мы не видим признаков того, что президент Путин изменил свои цели. Он хочет контролировать Украину и планирует новое наступление", - сказал Столтенберг на совместном брифинге с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Он подчеркнул, что единственный путь к длительному миру заключается в том, чтобы дать понять Путину, что он не выиграет на поле боя.

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"Поэтому мы должны предоставить более тяжелые и современные системы, чтобы украинская армия была способна вытеснить российские силы не только для того, чтобы выжить, но и чтобы победить, вернуть назад украинскую территорию и восторжествовоть как независимое и суверенное государство в Европе", - добавил Столтенберг.

Также он подчеркнул, что передача современного вооружения для Украины должна происходить быстрее.

Россия готовится к серьезному наступлению: что известно

Владимир Зеленский ранее заявил, что следующие полгода будут решающими в противостоянии с Россией. В то же время Алексей Арестович предупредил, что в январе и феврале рашисты будут активно наступать, чтобы перехватить инициативу на поле боя.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также солидарен с мнением о том, что Россия готовит большое количество солдат для наступления. По его мнению, рашисты попытаются штурмовать столицу Украины.