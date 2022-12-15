Владимир Зеленский подчеркнул, что финальная цель РФ находится значительно дальше, чем граница Украины и украинский суверенитет.

Следующие полгода станут решающими в противостоянии с Россией, однако потребуют от Украины и партнеров еще больше усилий, сказал президент Владимир Зеленский в обращении к Европейскому совету.

"Следующие полгода станут во многом решающими в том противостоянии, которое Россия начала этой агрессией. Агрессией против Украины и против каждого из вас, потому что финальная мишень России - значительно дальше, чем наша граница и украинский суверенитет. Следующие полгода потребуют от нас еще больших усилий, чем это время, прошедшее", - отметил глава государства.

Зеленский назвал пять аспектов, на которые стоит обратить внимание в следующие полгода. В частности, он подчеркнул, что энергетический террор России должен потерпеть поражение во всех формах. Вторым аспектом, по словам президента, является зимняя устойчивость Украины. Он призвал международных партнеров продолжать прилагать все усилия, чтобы государство могло поддерживать энергообеспечение украинцев.

Видео дня

"Третий аспект - оборонительная поддержка. Она должна быть не меньше, чем в прошлые полгода. Нам необходимо больше современных вооружений, большие объемы поставок", - сказал глава государства.

По его словам, четвертый аспект - дипломатия. При этом президент призвал партнеров поддержать украинскую формулу мира. "И пятое на следующие полгода. Ценностное задание", - добавил Зеленский.

Он также выразил уверенность, что все это будет реализовано. "Потому что для Украины и для Европы, когда мы вместе, нет ничего невозможного. Любой террор мы победим, любые наши совместные задания реализуем", - сказал Зеленский.

Украинская формула мира

Как сообщал УНИАН, в ноябре на саммите G20 Зеленский представил международному сообществу украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее. Она содержит ряд вопросов, которые необходимо решить, в частности относительно радиационной и ядерной безопасности; продовольственной и энергетической безопасности; вывода российских войск со всех украинских территорий и другие пункты. Каждый пункт формулы четко проработан, подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил, что украинский флаг должен вернуться во все города и громады, а для государства-террориста, которым стала Россия, должна быть обеспечена реальная ответственность за эту войну.

Впрочем, госсекретарь США Энтони Блинкен недавно сказал, что российские власти не заинтересованы в проведении мирных переговоров для окончания войны. Он добавил, что проиграв на поле боя, Путин направил свой гнев на украинских граждан.

Вас также могут заинтересовать новости: