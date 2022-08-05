Оккупанты пытаются поврежденные в результате обстрелов места накрыть плитами.

Антоновский мост в Херсоне остается непроездным, несмотря на попытки оккупантов его отремонтировать.

Об этом заявил заместитель председателя Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрим во время всеукраинского телемарафона.

"Мы знаем, что Антоновский мост после метких попаданий – непроездной. У них (оккупантов – УНИАН) есть попытки его ремонтировать, мы видели фейковое видео, что приехали специалисты, которые строили Керченский мост, но на самом деле это попытки поврежденные места накрыть плитами. Он до сих пор остается непроездным. Рядом они наладили паромную переправу, но там небольшое количество автомобилей и техники переправляется", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 июля Вооруженные Силы Украины нанесли точечные удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне, разрушив логистические и транспортные пути российских захватчиков.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Соледара и Бахмута. В течении 4 августа враг вел штурм на Бахмутском направлении, однако он был неудачным. На Авдеевском направлении бои продолжаются.

На Краматорском направлении шли стрелковые бои.

По мнению экспертов из Института изучения войны, Украина впервые перехватила стратегическую инициативу и заставляет Россию перераспределять силы и менять приоритеты усилий.

Оккупанты, похоже, покинули Славянск и Северск. Реагируя на контрнаступательные действия ВСУ в Херсонской области, противник начал перебрасывать технику в оккупированный Крым.

Не прекращаются обстрелы и ракетные удары россиян по украинским городам. Под огонь оккупантов снова попала Днепропетровская область, Одесса, Запорожье и Николаев, а также Харьков.

С начала полномасштабного вторжения России ВСУ ликвидировали уже 41 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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