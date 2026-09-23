'Все цели СВО будут достигнуты': Путин поблагодарил россиян за поддержку войны

Диктатор утверждает, что Украина якобы пыталась сорвать российские псевдо-выборы.

Российский диктатор Владимир Путин пожаловался, что Украина якобы пыталась сорвать "выборы" в российский парламент и пообещал выполнить "все цели СВО". Соответствующие заявления он сделал во время совещания с правительством, выдержки из которого приводят российские СМИ.

"Нам пытались помешать, сорвать эти выборы, о чём свидетельствуют постоянные попытки прорвать ПВО Москвы и в других регионах", – заявил Путин.

По его словам, очереди на избирательных участках якобы говорят о том, что запугать Россию невозможно.

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Диктатор также заявил, что на выборах россияне голосовали якобы за российских солдат на фронте.

"Люди верят вам (солдатам - УНИАН). Верят в нашу победу. Не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты", - сказал Путин.

Война в Украине и выборы в РФ

Как писал УНИАН, в воскресенье, когда в РФ проходил третий день так называемых выборов в Госдуму, украинские дроны успешно поразили Московский НПЗ в Капотне.

В тот же день российское Минобороны вышло с заявлением о том, что Украина якобы пыталась сорвать эти выборы. Также в ведомстве отчитались о якобы успешном отражении украинской атаки и сбитии 8 ракет и более 1900 дронов. Кроме того, в Минобороны РФ пообещали усилить удары по Киеву.

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