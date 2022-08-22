Проект "Армия дронов" получил 472 беспилотника, часть из них уже используется на фронте.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.
"472 беспилотника получила "Армия дронов". Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, какой вид они имеют все вместе", - отметил Федоров.
По его словам, часть беспилотников уже выполняет боевые задачи на фронте.
Ранее УНИАН писал, что 1 июля Министерство цифровой трансформации, Генштаб ВСУ и платформа UNITED24 объявили сбор на проект "Армия дронов". Его цель – приобрести дронов-разведчиков, которые закроют всю линию фронта шириной около 2 470 км
Такие дроны могут летать до 24 часов на расстояние 160 км и при этом оставаться почти незаметными для вражеского глаза. Они оборудованы несколькими камерами с тепловизором, датчиками положения и программным обеспечением. Их сложно заметить и куда сложнее – сбить.