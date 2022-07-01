На первом этапе планируют закупить 200 дронов-разведчиков для украинских военных.

Министерство цифровой трансформации, Генштаб ВСУ и платформа UNITED24 объявляют сбор на проект "Армия дронов". Его цель – приобрести 200 дронов-разведчиков, которые закроют всю линию фронта шириной около 2 470 км

Об этом 1 июля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Дроны позволят отслеживать действия оккупантов, менять военные стратегии и в дальнейшем сохранить как можно больше жизней наших военных.

О дронах-разведчиках

Такие дроны могут летать до 24 часов на расстояние 160 км и при этом оставаться почти незаметными для вражеского глаза.

Они оборудованы несколькими камерами с тепловизором, датчиками положения и программным обеспечением. Их сложно заметить и куда сложнее – сбить.

Как приобщиться к сбору

Помочь ВСУ и приобщиться к сбору можно из любого уголка мира через платформу UNITED24. Или передать армии собственный дрон (проверить, подходит ли он, можно здесь).

Отмечается, что на собранные средства будут не только покупать дроны, но и ремонтировать их, оперативно заменять, а также обучать пилотов.

Ранее УНИАН писал, что на Николаевщине украинские военные уничтожили один из самых дорогих беспилотников РФ "Форпост" стоимостью в $7 млн. По официальным данным Генштаба, с начала полномасштабной войны в Украине ВСУ уничтожили 645 российских БПЛА.

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