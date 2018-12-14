Тампа обыграла Торонто в центральном матче дня НХЛ

Матч завершился со счетом 4:1.

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялисб ряд матчей, в центральном из которых Тампа-Бей Лайтнинг обыграла Торонто Мейпл Лифс. Игра завершилась со счетом 4:1, сообщает официальный сайт лиги. НХЛ. Регулярный чемпионат. 13 декабря. Баффало – Аризона – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) Шайбы: 1:0 – 1 Миттлстадт (Шири), 2:0 – 6 Скиннер (Райнхарт, Айкел), 2:1 – 7 Фишер (Паник), 3:1 – 46 Родригес. Коламбус – Лос-Анджелес – 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 3 Браун (Иафалло), 1:1 – 5 Седлак (Веннберг, Бьоркстранн), 2:1 – 10 Панарин (Эткинсон, Дюбуа), 3:1 – 36 Андерсон (Савар, Фолиньо), 4:1 – 36 Панарин (Эткинсон, Джонс). Монреаль – Каролина – 6:4 (0:0, 2:1, 4:3) Шайбы: 0:1 – 22 Свечников (Песке, Слэвин), 1:1 – 33 Пека (Агостино, Шапю), 2:1 – 36 Петри (Доми), 2:2 – 40 Свечников (Валльмарк, Уильямс), 3:2 – 40 Галлахер (Дано), 4:2 – 44 Лехконен (Агостино, Дано), 4:3 – 50 Слэвин (Ди Джузеппе), 5:3 – 52 Шоу (Друэн, Уэбер), 5:4 – 55 Ахо (Песке, Терявяйнен), 6:4 – 58 Петри. Тампа-Бэй – Торонто – 4:1 (1:1, 3:0, 0:0) Шайбы: 0:1 – 5 Капанен, 1:1 – 8 Чирелли (Кэллахан), 2:1 – 25 Кучеров ( Миллер, Хедман), 3:1 – 39 Киллорн ( Миллер, Чирелли), 4:1 – 39 Джонсон (Кучеров, Джирарди). Нэшвилл – Ванкувер – 4:3 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 1:0) Шайбы: 1:0 – 5 Хартман (Хэмьюс), 2:0 – 8 Бонино (Сиссонс, Йоси), 2:1 – 15 Бигл (Гранлунд), 3:1 – 31 Йернкрук (Вебер, Террис), 3:2 – 55 Босер (Петтерссон, Эдлер), 3:3 – 59 Хорват (Хаттон, Голдобин), 4:3 – 63 Сиссонс (Экхольм, Бонино). Миннесота – Флорида – 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) Шайбы: 0:1 – 2 Мальгин (Ватрано, Уигар), 1:1 – 15 Нидеррайтер (Дамба, Сутер), 2:1 – 31 Нидеррайтер (Сутер), 3:1 – 35 Э.Стаал (Сперджен, Гранлунд), 4:1 – 41 Паризе (Сутер, Нидеррайтер), 5:1 – 43 Брудин (Паризе, Сперджен). Виннипег – Эдмонтон – 5:4 ОТ (2:1, 1:3, 1:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 10 Спунер (Драйзайтль), 1:1 – 15 Перро (Моррисси, Литтл), 2:1 – 16 Элерс (Бафлин, Шайфли), 3:1 – 21 Лайне (Литтл, Бафлин), 3:2 – 26 Нерс (Макдэвид, Чейссон), 3:3 – 37 Хайра (Нюджент-Хопкинс, Пулюярви), 3:4 – 38 Чейссон (Драйзайтль, Макдэвид), 4:4 – 49 Шайфли (Майерс, Уилер), 5:4 – 60 Моррисси (Уилер, Шайфли).

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