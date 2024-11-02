Опальный чеченский лидер объявил, что изменил свою позицию, ведь якобы получил более двух тысяч писем от жителей Украины.

Скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров объявил об отмене приказа "не брать пленных" на фронте. Об этом он объявил в Telegram.

Этот приказ Кадыров якобы отдал после атаки беспилотников на здание Российского университета спецназа имени Путина в Чечне. Впрочем, сейчас "пехотинец Путина" изменил свою позицию, ведь якобы получил более двух тысяч писем от жителей Украины.

"Письма разного содержания пишут как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, которые находятся на линии соприкосновения не по доброй воле. Однако объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам - это единственный способ остаться живым для тех, кого отправляют в окопы против своего желания... Приказ "не брать пленных" отменен. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую", - объявил Кадыров.

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Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, беспилотники впервые атаковали территорию Чечни. Под удар попал Российский университет спецназа (РУС) имени Путина в Гудермесе.

Украинские издания NV и Kyiv Post, ссылаясь на источники в спецслужбах, утверждают, что БПЛА могли запустить из Дагестана.

"Те разборки, которые были в Москве недавно, в бизнес-центре и так далее. Они все между собой связаны", - сказал собеседник.

Затем Кадыров, комментируя инцидент, пригрозил "возмездием" виновным в ударе и приказал "не брать пленных". Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что это было своеобразное поздравление для "кадыровцев".

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