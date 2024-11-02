Скандальный лидер Чечни Рамзан Кадыров объявил об отмене приказа "не брать пленных" на фронте. Об этом он объявил в Telegram.
Этот приказ Кадыров якобы отдал после атаки беспилотников на здание Российского университета спецназа имени Путина в Чечне. Впрочем, сейчас "пехотинец Путина" изменил свою позицию, ведь якобы получил более двух тысяч писем от жителей Украины.
"Письма разного содержания пишут как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, которые находятся на линии соприкосновения не по доброй воле. Однако объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам - это единственный способ остаться живым для тех, кого отправляют в окопы против своего желания... Приказ "не брать пленных" отменен. Желающие сдаться российским войскам будут жить. Остальным не завидую", - объявил Кадыров.
Что предшествовало
Как сообщал УНИАН, беспилотники впервые атаковали территорию Чечни. Под удар попал Российский университет спецназа (РУС) имени Путина в Гудермесе.
Украинские издания NV и Kyiv Post, ссылаясь на источники в спецслужбах, утверждают, что БПЛА могли запустить из Дагестана.
"Те разборки, которые были в Москве недавно, в бизнес-центре и так далее. Они все между собой связаны", - сказал собеседник.
Затем Кадыров, комментируя инцидент, пригрозил "возмездием" виновным в ударе и приказал "не брать пленных". Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что это было своеобразное поздравление для "кадыровцев".