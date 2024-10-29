"Российский университет спецназа" открыли в 2013 году, в феврале 2024-го Кадыров заявил, что учреждение будет носить имя Путина.

Беспилотники впервые атаковали территорию Чечни. Под удар попал Российский университет спецназа (РУС) имени Путина в Гудермесе, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, атака произошла в 6:30 утра, в результате загорелась "крыша пустующего здания на территории" учебного заведения. Кадыров добавил, что пожар уже потушен, жертв и пострадавших нет.

"Следственные органы занялись расследованием происшедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме", - заключил глава Чечни.

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Российский университет спецназа - частное учебное заведение, которое занимается подготовкой специальных подразделений, а также тренирует добровольцев для отправки на войну против Украины. Университет был создан в 2013 году по предложению Рамзана Кадырова. 20 февраля 2024 года он присвоил учебному заведению имя президента Владимира Путина.

Ранее "Важные истории" выяснили, что его финансирует Мовсади Альвиев - чеченский олигарх и односельчанин Кадырова. Он также спонсирует Фонд им. Ахмата Кадырова. Ему принадлежат небоскребы в центре Грозного, Гудермеса, Аргуна и Шали, а также автодром, медцентр, мусорная и телекоммуникационная компании. С 2011 года связанные с Альвиевым компании получили госконтрактов как минимум на 20 млрд рублей.

Война с РФ - атаки на российскую территорию

Украинские беспилотники ударили по российскому спиртзаводу, расположенному на расстоянии 240 км от границы.

Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко, речь идет об атаке на спиртзавод в населенном пункте Анна. На таких объектах россияне изготавливают авиационное и ракетное топливо.

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