Отмечается, что "кадыровцы" совершают немало военных преступлений как на территории Курщины, так и на территории Украины

Удар по университету спецназа в Чечне – это своеобразный привет для "кадыровцев". Такое заявление сделал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.

"На самом деле "кадыровцы" совершают немало военных преступлений как на территории Курщины, так и на территории Украины. В частности, эти преступления связаны с взятием в плен украинских военных. Есть очень много фактов", – рассказал он в комментарии "РБК-Украина".

По словам Коваленко, удар по университету – это "привет" для "кадыровцев", чтобы они не забывали, что война может быть непосредственно у них дома.

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"Поэтому в данном случае это, в частности, символический знак. И Кадыров должен оглядываться даже там, где он непосредственно считает себя князьком, в Чечне", – добавил он.

Удар по университету спецназа в Чечне

29 октября неизвестные беспилотники впервые атаковали территорию Чечни. Под ударом оказался Российский университет спецназа (РУС) имени Путина в Гудермесе. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров.

Он уже успел пригрозить "возмездием" виновным в ударе по объекту и заявил, что приказал "кадыровцам" не брать в плен бойцов ВСУ.

В то же время издание NV со ссылкой на источники в спецслужбах писало, что удар по университету имени Путина могли нанести из Дагестана.

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