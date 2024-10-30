Он утверждает, что в результате недавней атаки по объекту в Чечне погибли украинские пленные.

Глава российского региона Чечня Рамзан Кадыров заявил, что страна-агрессор использует украинских военнопленных для прикрытия своих стратегических объектов. В частности, это касается центра военной подготовки в городе Гудермесе - так называемого "университета спецназа имени Владимира Путина".

"Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они есть среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике удерживаются до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС ("Российского университета спецназа" - УНИАН)", - написал он в Telegram

По словам Кадырова, он также приказал своим командирам не брать украинцев на передовой, а только уничтожать.

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Удар по "университету" спецназа в Чечне

Как сообщал УНИАН, беспилотники впервые атаковали территорию Чечни. Под удар попал Российский университет спецназа (РУС) имени Путина в Гудермесе.

Украинские издания NV и Kyiv Post, ссылаясь на источники в спецслужбах, утверждают, что БПЛА могли запустить из Дагестана.

"Те разборки, которые были в Москве недавно, в бизнес-центре и так далее. Они все между собой связаны", - сказал собеседник.

Впоследствии Кадыров, комментируя инцидент, пригрозил "возмездием" виновным в ударе.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что это было своеобразное поздравление для "кадыровцев".

"На самом деле "кадыровцы" совершают немало военных преступлений как на территории Курщины, так и на территории Украины. В частности, эти преступления связаны с взятием в плен украинских военных. Есть очень много фактов", - рассказал он.

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