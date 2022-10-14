Аббас Галлямов утверждает, что в столице РФ замечены БТР или БМП.

Все отношения внутри российского руководства обостряются. Попытка государственного переворота не исключена, ведь Путин уже направил подразделения МВД и, возможно, Росгвардию для наблюдения за Министерством обороны.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал политолог Аббас Галлямов. Журналисты спросили у него, могут ли в Москве устроить государственный переворот.

"Друзей, знакомых у меня там хватает и говорят, что да. На Фрунзенской набережной, там, где Министерство обороны расположено, там люди проезжают и видят там десятку БТРов или БМП. Какая-то военная техника там стоит. Теоретически, это могут быть опасения, связанные с тем, что Шойгу боится и Герасимов, что на них нападут украинские диверсанты. Но совершенно не исключено, что это на самом деле БТР не армейские, а МВД", — заявил Галлямов.

Далее политолог сослался на британскую прессу, где сообщалось о введении в Москву специальных частей МВД. По мнению эксперта, такая мера предпринята для сдерживания генералов, у которых может "забурлить кровь".

"Все отношения внутри российского истэблишмента сейчас обостряются. Искры летят во все стороны. Все ищут крайних, все пытаются придумать, как спасти ситуацию, потому что все понимают, что ситуация идет не туда, куда нужно. Они все друг на друга все это перекладывают", — продолжил Галлямов.

По словам политолога, российское руководство неспособно объединиться, так как отсутствует консолидирующий фактор. У России больше нет сильного лидера, ведь все видят, что Путин слабеет. Ранее публичные обвинения в сторону Генштаба и руководства страны никогда не звучали. А сейчас политики и военные перекладывают ответственность за провалы на фронте в Украине друга на друга.

"Вот эти все дрязги разворачиваются — кипит там, что называется, жабы с гадюками там схлестнулись. И в этой ситуации это все из плоскости Telegram-каналов, из публичной политической плоскости может [перенестись] в какой-то момент и на силовой блок. Это все может приобрести уже военное измерение. Сейчас пока оскорбляют друг друга в Telegram-каналах, а потом стрелять могут начать, или, по крайней мере, арестовывать друг друга. Поскольку трещины между политическим руководством страны, и исполнительной властью, и бюрократией в целом, и военными, в частности, и спецслужбами пролегли во всех направлениях, попытка переворота не исключена", — подытожил Галлямов.

Однако политолог подчеркнул, что российский генералитет парализован из-за поражений в Украине. А для свержения власти нужно чувствовать силу и уверенность.

Потенциальный переворот в России: последняя информация

По данным британского издания The Sun, элитное путинское подразделение ОДОН Национальной гвардии России начало облавы и аресты других солдат. Такую информацию журналисты получили от украинской разведки.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Путин потерял контроль над спецслужбами. Из-за этого в России назревает серьезный конфликт между двумя противоборствующими лагерями.

Как сообщил портал Politico, в РФ впервые заговорили о смене власти: "Источники в Кремле утверждают о вспышках публичного инакомыслия со стороны представителей российской элиты, в частности, чеченского лидера Рамзана Кадырова и руководителя группы "Вагнера" Евгения Пригожина".

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