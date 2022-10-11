Флеминг также утверждает, что российский народ сейчас начинает понимать проблемы, вызванные тем, что он называет "войной выбора" Путина.

Украина переламывает ситуацию на войне против "истощенных" российских сил. Армия РФ находится в изможденном состоянии, а все ее предыдущие достижения превращаются в поражения.

Соответствующее заявление главы Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминга будет озвучено во вторник в мозговом центре Rusi. Выдержки из речи обнародовали BBC.

"Понятно, что смелые действия Украины на поле боя и в киберпространстве изменяют ситуацию", - отметит Флеминг.

Видео дня

По его словам, решения президента РФ Путина оказались ошибочными из-за ничем не ограниченной власти. Он принял участие в "стратегии высоких ставок", потерпевшей крах из-за ряда ошибок.

Также Флеминг считает, что несмотря на ракетные удары по целям по всей Украине 10 октября, у Москвы заканчиваются боеприпасы, а недавняя мобилизация была демонстрацией безысходности российского президента, которая приведет к его критике и дальнейшей изоляции России.

"Мы знаем - и российские командиры знают - что их запасы и боеприпасы заканчиваются", - говорится в докладе.

Кроме того, по его ловам, расходы России на войну в Украине - как с точки зрения потери людей, так и с точки зрения потери техники - являются "потрясающими", поскольку предыдущие достижения сведены на нет.

"При отсутствии эффективных внутренних вызовов, его процесс принятия решений оказался ошибочным. Это стратегия высоких ставок, которая приводит к стратегическим ошибкам в суждениях", - отметит глава GCHQ.

Флеминг также утверждает, что российский народ сейчас начинает понимать проблемы, вызванные тем, что он называет "войной выбора" Путина.

"Они (россияне - ред.) видят, насколько сильно Путин ошибся в оценке ситуации", - скажет он. - "Они убегают от призыва, понимая, что больше не смогут путешествовать. Они знают, что их доступ к современным технологиям и внешним воздействиям будет резко ограничен".

Напомним, как писал УНИАН, в своем выступлении в марте Флеминг сказал, что разведка показала, что некоторые российские солдаты в Украине отказались выполнять приказы, саботировали собственную технику и случайно сбили один из собственных самолетов.

Война в Украине

Сейчас продолжается контрнаступление Сил обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ пошли в наступление на юге. Украинские бойцы прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

После освобождения Лимана стало известно, что ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

ВСУ за последние сутки отбили атаки противника в районе четырех населенных пунктов, подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 ЗРК противника.

Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 62 тыс. 870 человек, из которых 370 уничтожено за минувшие сутки.

Ранее в Минобороны Британии заявили, что российским оккупационным войскам необходимо продемонстрировать хоть какой-то успех в войне в Украине. Из-за этого захватчики настойчиво пытаются взять Бахмут силами ЧВК "Вагнера" и заключенных.

Военный эксперт Сергей Грабский считает, что активная фаза войны в Украине точно не закончится до католического Рождества, которое празднуется 25 декабря. В то же время он не исключает, что к Рождеству на какое-то время может снизиться интенсивность боевых действий, однако тяжелые бои продолжатся.

Вас также могут заинтересовать новости: