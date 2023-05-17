Он также опровергал достоверность документов, попавших в сеть.

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин пытался преуменьшить информацию о своем сотрудничестве с украинской разведкой.

Как отмечают аналитики ISW, Пригожин ответил на запрос СМИ относительно его предложения ГУР обменять позиции кадровых российских военных в обмен на уход ВСУ из Бахмута.

По словам боевика, на любой войне происходят обмены, и это не является секретом для воюющих сторон. Также Пригожин утверждал, что информация о позициях войск "совсем не секретна" в современной войне из-за использования спутниковых снимков.

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Одновременно с этим, глава ЧВК опровергал достоверность документов Пентагона, которые попали в сеть из-за действий младшего офицера США. Пригожин настаивал, что этот человек просто не имел доступа к документам такого уровня секретности.

Пригожин предлагал сделку Украине - что известно

Недавно Washington Post написало, что Пригожин предлагал Украине передать информацию о позициях российской армии для атак в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута. С подобным предложением он якобы обращался через тайные каналы в украинской разведке в январе, когда его боевики тысячами погибали во время штурма города-крепости.

Позже Пригожин заявил, что журналисты WP "хайпуют" или это может быть кампания против него, которую проводят "товарищи по Рублевке".

Еще немного погодя он устроил неподдельную истерику, отвечая на запрос журналистов The Washington Post относительно этой ситуации.

По данным ISW, Кремль готовит механизмы, чтобы в будущем признать Пригожина предателем, но это, скорее всего произойдет не в ближайшее время, поскольку Минобороны РФ не имеет влияния на боевиков "Вагнера".

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