Пригожин завидует военному руководству РФ, считает глава ГУР Минобороны.

ЧВК "Вагнер" показала свою максимальную эффективность, в отличие от российской армии.

Большинство из того, что говорит главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин - это правда, рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью. "Самое страшное, что то, что говорит Пригожин, в большинстве - это правда. Есть какие-то вещи, которые даже не могу сказать, что они ложные, они просто двояко воспринимаются. Можно их двояко видеть. Но 80% из того, что он говорит, это вообще чистая правда. Абсолютно чистая. Есть тоже неудобные, скажем так, моменты", - сказал он.

По словам Буданова, как бы это ни было неприятно признавать, "вагнеровцы", в отличие от российских оккупантов, показали свою максимальную эффективность.

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"Мне не очень приятно это признавать. Однако ЧВК, которую, скажем так, условно названо "Вагнер" (это сугубо условное название, кстати), она показала свою максимальную эффективность, в отличие от российской армии, которая показала максимальную неэффективность. Это тоже правда. И на фоне этого конфликты тоже еще больше обострились. И то, что сейчас Пригожин говорит, что нет снарядов, нет поддержки, это, в определенной степени, из-за зависти и военному руководству, которое олицетворяет сейчас именно Шойгу-Герасимов", - сказал глава ГУР МО.

Буданов добавил, что там есть и другие генералы, которые имеют немного другое мнение. "Но вот их команда делает все, чтобы физически, скажем так, стереть эти все подразделения. И это правда. И к сожалению, я должен признать, что самым эффективным является именно "Вагнер", - добавил он.

Интересные новости о ЧВК "Вагнер" - что надо знать

Как сообщал УНИАН, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно критиковал руководство Минобороны РФ. Российские СМИ писали, что он действует "не в общей команде и не в общих интересах" с властью и перешел "красные линии".

Депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что российским мобилизованным, которые решат покинуть части и пополнить ряды "Вагнера", грозит до 15 лет тюремного заключения. На такое заявление Пригожин истерически отреагировал.

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