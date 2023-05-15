Он намекает, что источник предоставил журналистам фейковую информацию для распространения.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин устроил неподдельную истерику, отвечая на запрос журналистов The Washington Post о том, предлагал ли украинские разведке данные о расположении войск РФ в обмен на Бахмут.

Он намекнул, что журналисты сотрудничают с неосведомленными источниками, которые не понимают, как происходит война. По словам Пригожина, расположение войск в состоянии войны и так всем якобы известно, ведь для этого достаточно взять в руки спутниковые снимки.

"Относительно расположения российских войск. Я вам скажу по секрету, что в современной войне расположение войск - это вообще не секретная информация, которая заметна по спутниковым снимкам. Поэтому те, кто вам предложили таким образом поговорить по поводу якобы существующего взаимодействия Пригожина и ГУРа Украины, они просто мало осведомлены о том, как происходит война. Поэтому когда вы будете им звонить, скажите, что я попросил вас назвать их имена, пароли и явки, и тогда мы с вами сможем рассказывать друг другу наши маленькие секретики, но сначала повторяю-имена, пароли и явки", - заявил Пригожин, цитирует его пресс-служба.

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Пригожин предлагал бартер Украине - что известно

Издание Вашингтон Пост написал, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предлагал Украине раскрыть информацию о позициях войск РФ для атак в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута.

Якобы соответствующее предложение он сделал из-за каких-то своих тайных контактов в Главном управлении разведки Минобороны в конце января, когда "вагнеровцы" тысячами погибали во время штурмов Бахмута.

Впоследствии Пригожин прокомментировал эту информацию. Он сказал, что либо журналисты WP пытаются "хайпануть", либо кампанию против него проводят "товарищи по Рублевке".

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