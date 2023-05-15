Преступник сказал, что или журналисты WP пытаются "хайпануть", или кампанию против него проводят "товарищи с Рублевки".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин прокомментировал публикацию The Washington Post о том, что он предлагал Украине раскрыть позиции России, если ВСУ уйдут из Бахмута.

Как сообщает его пресс-служба, Пригожин сказал, что не посещал Африку, где он якобы встречался с представителями Украины, как минимум с начала "специальной военной операции" (так власти РФ называют полномасштабное вторжение в Украину).

"Могу с уверенностью сказать, уж если по-серьезному: я в Африке не был как минимум с начала конфликта, а на самом деле еще за несколько месяцев до начала СВО, поэтому встречаться там ни с кем физически просто не мог", - заявил Пригожин.

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Преступник добавил, что или журналисты WP пытаются "хайпануть", или кампанию против него проводят "товарищи с Рублевки".

"Конечно, на меня будут лить го*на столько, сколько у них сил хватит... Я думаю, что, скорее всего, это либо кто-то среди журналистов просто решил нахайповать. Либо товарищи с Рублевки, которые в свое время продавали нефть ИГИЛ, теперь решили, что они сделают красивый вброс", - добавил он.

Публикация The Washington Post о Пригожине - детали

Как сообщало Washington Post, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предлагал Украине раскрыть информацию о позициях войск РФ для атак. В обмен на это Минобороны Украины должно было отвести подразделения ВСУ из Бахмута.

Якобы соответствующее предложение он сделал через какие-то свои тайные контакты в Главном управлении разведки Минобороны в конце января, когда "вагнеровцы" тысячами погибали во время штурмов Бахмута.