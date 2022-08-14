Он подчеркнул, что Украина должна продолжить расширять антивоенную коалицию и бороться против РФ на всех уровнях и всех фронтах.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал необходимость продления в Украине военного положения и всеобщей мобилизации.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении.

"В ближайшее время Верховной Раде Украины предстоит принять решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Очевидные решения, очевидные причины", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина всегда стремилась и стремится к миру.

"И много раз в разных переговорных форматах предлагала российскому руководству закончить войну и освободить украинскую землю от оккупации. Но пока Россия верит в террор, находится в плену своих пропагандистских иллюзий и до сих пор надеется, что якобы сможет чего-то достичь различными формами шантажа...Не сможет", - сказал он.

По словам президента, Украина должна защищаться и отвечать на каждое проявление террора, на все жестокие обстрелы, которые не прекращаются ни одного дня.

"К сожалению, у нас есть потери. Но мы должны бороться на всех уровнях и на всех фронтах, максимально усиливать наше государство, сохранять наше единство и привлекать еще больше стран к нашей антивоенной коалиции", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 12 августа стало известно, что президент Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Соответствующие законопроекты об утверждении указов президента "О продлении срока действия военного положения в Украине" №7664 и "О продлении срока проведения общей мобилизации" №7665 зарегистрирован в парламенте.

Согласно приложениям к законопроектам, военное положение и мобилизацию планируют продлить с 23 августа на 90 суток.

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