Рассмотрение законопроектов должно состояться в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты законов о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Соответствующие законопроекты об утверждении указов президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №7664 и "О продлении срока проведения общей мобилизации" №7665 зарегистрированы в парламенте.

Текст документов на сайте парламента пока отсутствует.

Как отметил нардеп Ярослав Железняк, рассмотрение законопроектов состоится в ближайшие дни.

"Говорят о продлении на 90 дней, но надо дождаться официального документа", - отметил депутат.

В последний раз действие военного положения в Украине было продлено на 90 суток - до 23 августа.

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