Отказ от реальной борьбы со злом становится помощью ему, говорит президент.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам России.

Как он отметил в своем видеообращении, когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия.

"Отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему. Поэтому если у вас гражданство России и вы молчите, значит, вы не боретесь, а значит, этим вы поддерживаете", - сказал глава государства.

Он призвал россиян, в частности, находящихся за рубежом, выступить в поддержку Украины.

"И где бы вы ни находились – как на территории России, так и за рубежом, – ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны", - отметил он.

Ранее популярный украинский телеведущий, волонтер Сергей Притула эмоционально обратился к русским. В видео шоумен на русском языке развенчал мифы о так называемой "спецоперации" Путина в Украине, а также рассказал, какое будущее ждет жителей России после победы Украины в войне.

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