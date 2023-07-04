Оккупанты намерены сделать из химического предприятия "Титан" оборонную позицию.

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" сообщило о тяжелой ситуации на химическом предприятии "Титан" в оккупированном Армянске.

РФ фактически превратила завод в воинскую часть: на территории стоят системы ПВО, размещены значительные силы Росгвардии, все полностью заминировано. Работников массово увольняют, а производство практически остановлено, сообщают они.

"Оккупанты намерены сделать из химического предприятия "Титан" оборонную позицию. Они готовы шантажировать весь мир и Украину новой экологической катастрофой. На местное население и экологию им плевать. Презренные варвары", - сказано в сообщении.

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Россияне могут подорвать завод "Крымский титан" - детали

Химический завод "Крымский титан" на временно оккупированном Россией украинском полуострове находится под особым режимом контроля у военных РФ.

Кроме того, партизан сообщил о том, что по селам разместились "квартиранты-офицеры", и добавил, что продолжается ремонт Чонгарского моста.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что риск подрыва химического завода "Крымский титан" будет возможен, когда российские войска начнут бежать со временно оккупированного полуострова.

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