Завод находится под особым режимом контроля у россияких военных, отметил один из агентов движения "АТЕШ".

Химический завод "Крымский титан" на временно оккупированном Россией украинском полуострове находится под особым режимом контроля у военных РФ, рассказал агент партизанского движения "АТЕШ".

"В целом ситуация в городе напряженная. Армянск наводнен силами оккупантов, огромное количество агентуры ФСБ буквально во всех учреждениях. Полицаи районного отдела находятся в режиме усиления. Город в красной зоне риска, возможности самостоятельного разминирования "Титана" сейчас нет. Завод находится под особым режимом контроля у военных. Внедрение дополнительных агентов на завод сильно усложнен. Приходится проходить тщательные проверки", - отметил он.

Кроме того, партизан сообщил о том, что по селам разместились "квартиранты-офицеры", и добавил, что продолжается ремонт Чонгарского моста:

Видео дня

"На место приезжал Гоблин и Сальдо. Находятся под охраной из ЧВК "Конвой". Судя по всему, Сальдо сейчас в Крыму".

Когда россияне могут подорвать завод "Крымский титан" - мнение

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что риск подрыва химического завода "Крымский титан" будет возможен, когда российские войска начнут бежать со временно оккупированного полуострова.

"Чтобы затормозить, но никак не остановить Силы обороны Украиы, они могут пойти на этот масштабный террористический акт. Это позволит им немного выиграть время, затормозив продвижение украинской армии", - отметил он.