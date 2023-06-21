Целью будет создание дополнительных преград украинской армии, уверен обозреватель.

Риск подрыва химического завода "Крымский титан" будет возможен, когда российские войска начнут бежать со временно оккупированного полуострова.

"Чтобы затормозить, но никак не остановить Силы обороны Украиы, они могут пойти на этот масштабный террористический акт. Это позволит им немного выиграть время, затормозив продвижение украинской армии", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

При этом он провел параллель с подрывом россиянами Каховской ГЭС:

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"С перепугу российское командование уже взрывало Каховскую ГЭС, дабы исключить гипотетическое форсирование Днепра. На аналогичное военное преступление с катастрофическими последствиями они могут пойти, организуя бегство из Крыма".

Эксперт считает, что одной из задач международного сообщества должно быть осуществление такого давления на Москву, чтобы она понимала, что каждое экологическое преступление ей будет обходится очень дорого:

"В противном случае, последствия взрыва разгребать, как нам, так и Европе".

Угроза подрыва завода "Крымский титан" - подробнее

Напомним, 12 июня Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что россияне готовятся совершить теракт на заводе "Крымский титан" в оккупированном Армянске на севере Крыма.

Несколько позже в ГУР назвали действия россиян очередным шантажом: "Государство-террорист продолжает террористические практики. В этом случае речь идет пока о шантаже, как и в случае Запорожской атомной станции".

21 июня начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ситуация вокруг химического завода "Крымский титан" отслеживается, это может стать очередным техногенным шантажом со стороны российских захватчиков.