В одной из областей Украины есть боевые "качели", отметил эксперт.

Полномасштабная война в Украине против россиян на Запорожском направлении сейчас позиционная.

На части территории Запорожской области есть боевые "качели", которые преимущественно в пользу украинских воинов, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью TSN.ua.

"Если мы берем Запорожскую область - это именно тот плацдарм, который можно описать позиционной войной. Именно вот по факту. Такими характеристиками - то, о чем и говорил Валерий Залужный (главнокомандующий Вооруженными силами Украины, - Ред.). Продвижение небольшое - 50 -100 метров в день, на несколько позиций, оно есть. Иногда они (враги, - Ред.) пытаются продвигаться, такие качели", - отметил эксперт.

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По словам обозревателя, причины стагнации Залужный довольно метко описал в статье для журнала The Economist.

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В начале ноября в издании The Economist вышла статья Валерия Залужного, в которой говорилось о том, что война против российских захватчиков становится позиционной.

Главнокомандующий ВСУ отмечал, что нашим защитникам для выхода из такого типа противостояния необходима, в том числе авиация, поскольку для проведения наземных операций надо контролировать небо.

Справка УНИАН. Позиционная война - это форма конфликта, во время которого стороны фиксируют свои позиции, и идет борьба с небольшими территориальными изменениями. Основная черта позиционной войны заключается в том, что обе стороны воздерживаются от активных движений, пытаясь заставить противника вступить в бой на выгодных для них условиях. Такая форма конфликта может длиться долго и требует от сторон больших усилий для достижения стратегических целей.

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