В министерстве отметили умелое ведение украинскими артиллеристами контрбатарейной борьбы и эффективное применение беспилотных систем.

В марте 2025 года украинские защитники поразили 1 644 артиллерийские системы и 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн российской армии. Это самый высокий показатель за весь период широкомасштабного вторжения РФ, сообщает Минобороны Украины со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Отмечается, что в марте безвозвратные и санитарные потери армии России выросли по сравнению с февралем и составили 41 160 человек (в феврале - 36 570).

Как сообщило Министерство обороны, за первый квартал 2025 года убитыми и ранеными Россия потеряла 125 970 человек. За аналогичный период 2024 года - 82 870 захватчиков.

Видео дня

"В марте Силами обороны было уничтожено или выведено из строя 272 российских танка. А с начала года - 833 единицы. Напомним, что наиболее результативно по вражеским танкам наши защитники отработали в октябре 2023 года. Тогда в течение месяца было уничтожено 521 танк противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в марте украинские защитники поразили 1 644 артиллерийские системы захватчиков. Это самый большой месячный показатель с начала широкомасштабного вторжения РФ. Рекордное количество вражеских артсистем украинские воины уничтожили и подбили 27 марта - 122 единицы. Всего за первый квартал года враг недосчитался 3 990 артсредств. За первые три месяца прошлого года было уничтожено 2 600 вражеских артсистем.

"Этот факт свидетельствует об умелом ведении нашими артиллеристами контрбатарейной борьбы и эффективном применении беспилотных систем", - констатировали в Минобороны.

Кроме того, в марте украинские воины уничтожили 607 боевых бронированных машин врага. Всего за первые три месяца года количество пораженных ББМ российской армии составило 1 813 единиц. В первый месяц весны наши защитники поразили 3 545 единиц автотранспорта и автоцистерн врага. Больше всего автотранспорта россияне потеряли 27 марта - 210 машин. Это также самый высокий показатель за весь период широкомасштабного вторжения РФ.

"За три месяца 2025 года наши воины уничтожили 9 971 единицу автотранспорта российской армии. В прошлом году за первый квартал наши защитники поразили 3 422 автомобиля и автоцистерны врага", - проинформировали в Минобороны

Потери России в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, 29 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что ежедневно Силы обороны Украины обезвреживают более тысячи захватчиков и уничтожают сотни единиц вражеской техники.

"Меткими поражениями разрушаем вражескую логистику. Только с начала года суммарные потери противника в автомобильной и специальной технике достигли почти 10 тысяч единиц (9838)", - отметил главком.

Вас также могут заинтересовать новости: