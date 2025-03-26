Ландшафт на территории Белгородской области играет в пользу Украины, предположил Иван Ступак.

Около 13 квадратных километров Белгородской области РФ находится в серой зоне, то есть не контролируются ни одной из сторон. Об этом в эфире Radio NV рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Мы по факту знаем, что продолжается украинская мини наступательная операция. И единственное объяснение этой операции, как по мне - это оттягивание внимания российского Генштаба с Курского направления. Ведь действительно они там донимают наши ВСУ, у них там есть продвижение в Сумскую область. Зашли ориентировочно на 6 километров вглубь. Надо было срочно каким-то образом отвлечь. И эта операция была посвящена этому. Это пока получается. РФ категорически жалуется на эту операцию", - сказал Ступак.

Он также предположил, со ссылкой на заявления российских военкоров, что ландшафт на территории Белгородской области играет в пользу Украины.

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"Там есть определенное количество разнообразных аэрационных каналов, водоемов. Если украинцы пройдут, то выбивать их будет значительно труднее, чем это было в Курской области. И к тому же, в Белгородской области отсутствуют газопроводы. То есть нельзя повторить этот трюк с трубой. Хотя он настолько дискуссионный, противоречивый, что трудно сказать, была ли это удачная операция для россиян или полное фиаско", - добавил Ступак.

Ситуация в Белгородской области: что известно

Накануне ряд российских военкоров сообщили о штурмовых действиях Сил обороны Украины на государственной границе с Белгородской областью. Эту информацию подтвердили и в российском Минобороны, отметив, что украинские защитники пытаются "вклиниться" в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

По словам военнослужащего с позывным "Алекс", российское командование вынужденно перебрасывает свои силы из Курской области на границу Белгородщины. Хотя ранее они планировали отправить их в Донецкую область.

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